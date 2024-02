Była dotacja, trzeba remontować. Roboty w centrum miasta

Prace właśnie ruszyły. To odcinek od ul. Prostej do al. Tysiąclecia. W ubiegłym roku samorząd dostał ponad 994 tys. zł dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na ten cel. Ale wówczas niektórych radnych zdziwiło, dlaczego wybór padł akurat na fragment ulicy, który w złym stanie wcale nie jest. – Ten fragment jest w lepszym stanie niż druga część ulicy do al. Jana Pawła II. Jakie przesłanki były zatem brane pod uwagę, bo w porównaniu do innych ulic w mieście, nie jest tam najgorzej – dopytywał wówczas urzędników Bogusław Broniewicz (Biała Samorządowa), przewodniczący rady.

Samorząd tłumaczył, że celował w kryteria konkursu. – One rządzą się pewnymi prawidłowościami i nie tylko stan techniczny jest brany pod uwagę – odpowiedział wtedy Maciej Buczyński, zastępca prezydenta. Kryteria, które zaważyły to na przykład dostępność do instytucji publicznych oraz natężenie ruchu.

Dlatego ulica Narutowicza zyska nową nawierzchnię. Prace obejmują też przebudowę chodników, zatok autobusowych i krawężników. Do pierwszego przetargu nikt się nie zgłosił, a drugi wygrała firma PRD z Białej Podlaskiej, która zainkasuje za to ponad 2,3 mln zł. Na razie ulica jest przejezdna.

Roboty potrwają do czerwca. Już w 2022 roku samorząd odświeżył 300 metrów nawierzchni na tej ulicy.