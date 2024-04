„Ciężko wygrać z partyjną i propagandową machiną”. Jaka będzie przyszłość Białej Samorządowej?

Biała Samorządowa wystawiła w wyborach Bogusława Broniewicza, dotychczas przewodniczego rady do walki o prezydencki fotel. Wyrazisty kandydat uzyskał jednak tylko 6,03 proc. poparcia w niedzielnym głosowaniu, a jego komitet nie będzie miał żadnego radnego w przyszłej kadencji. W tej obecnej, oprócz Broniewicza w radzie zasiadali jeszcze Jan Jakubiec, Bartłomiej Kuczer i Wacław Zemke.

– Jeszcze za wcześnie. Przyjdzie czas na podsumowanie i wspólnie z członkami stowarzyszenia podejmiemy decyzję czy dalej będziemy działać – przyznaje Broniewicz, prezes Białej Samorządowej. – Spokojnie przeanalizujemy to, co się stało, co zaważyło na takim wyniku w wyborach– zaznacza. –Ale najogólniej, wnioski są takie, że mieszkańcom nie podoba się to, co robi Biała Samorządowa. I tak jak zapowiadaliśmy, do tej oceny podejdziemy z pokorą– stwierdza szef stowarzyszenia.