Czaszki bobra na granicy. Węgier upolował

Przemytnicza pomysłowość potrafi zaskoczyć. W przypadku skamielin, funkcjonariusze Służby Celno–Skarbowej z Terespola wystąpili z prośbą o ocenę do ekspertów z Państwowego Instytutu Geologicznego. Z ekspertyzy wynika, że są to trylobity – wymarłe morskie stawonogi. Skamieniałości pochodzą najprawdopodobniej z okolic Petersburga w Rosji, ze skał ordowiku środkowego. Szacunkowa wartość takich pamiątek sprzed wieków to 21,6 tys. zł. Ten nietypowy towar służby celne znalazły w poduszkach, które leżały w samochodzie podróżnego.

Z kolei, w bagażu podróżnego z Węgier funkcjonariusze odkryli dwie czaszki bobra. Mężczyzna zeznał, że czaszkę przymocowaną do drewnianej podstawy otrzymał od kolegi, a drugą poprzez upolowanie zwierzęcia. Tłumaczył, że nie wiedział, iż na przywóz czaszek bobra – jako zwierzęcia podlegającego ochronie – potrzebuje odpowiedniego zezwolenia.

Funkcjonariusze zatrzymali nielegalnie wwożone trofea, a przeciwko obywatelowi Węgier wszczęli sprawę karną skarbową.

W większości krajów europejskich bóbr europejski podlega ochronie na podstawie dwóch aktów – Konwencji o ochronie gatunków dzikiej flory i fauny europejskiej oraz ich siedlisk, a także dyrektywy siedliskowej. W Polsce jest gatunkiem częściowo chronionym.