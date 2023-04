Do końca wierzył, że policja go nie znajdzie. Nietypowy schowek mieszkańca Białej Podlaskiej

Wszedł do wanny, a głowę przykrył ręcznikiem. Nowy zabieg pielęgnacyjny? Nie, to sposób w jaki 24-latek starał się schować przed policją.

Mężczyzna był poszukiwany listem gończym za kradzieży.

– By uniknąć kary wymierzonej przez sąd, ukrywał się przed organami ścigania Zmienił miejsce zamieszkania, więc nie spodziewał się „wizyty” funkcjonariuszy. Policjanci ustalili jednak gdzie obecnie przebywa i zapukali do drzwi mieszkania – relacjonuje kom. Barbara Salczyńska-Pyrchla.

Nawet wtedy 24-latek z Białej Podlaskiej liczył na to, że zostanie niezauważony. Ukrył się w łazience.

– Policjanci zastali go stojącego w wannie z narzuconym dla niepoznaki ręcznikiem – informuje Salczyńska-Pyrchla. – Został doprowadzony do komendy, skąd trafi do zakładu karnego. Spędzi tam najbliższe miesiące.