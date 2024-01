Radni powalczą o fotel prezydenta Białej Podlaskiej. Gorąca lista nazwisk

W blokach startowych ustawia się też Adam Chodziński, radny niezależny. Kilka miesięcy temu opuścił klub PiS. Po tym, jak marszałek województwa lubelskiego odwołał go ze stanowiska dyrektora bialskiego szpitala, Chodziński znalazł pracę w Akademii Bialskiej, z którą już wcześniej był związany. Jest tam zastępcą kanclerza.

– Podjąłem odpowiedzialną decyzję, by wystartować w wyborach na prezydenta naszego wspaniałego miasta z własnego komitetu –potwierdza w rozmowie z nami Chodziński. – Kręgosłup programu wyborczego już mam, ale z pewnością będzie on rozbudowany o sprawy, które zaproponują kandydaci na radnych – zaznacza. I przyznaje, że ma dość „tej wojny polsko–polskiej”. – Czy to lewa, czy prawa strona ma oczywiście swoje racje. Ale w samorządzie najważniejsze jest dobro miasta i mieszkańców. To moja myśl przewodnia– podkreśla kandydat, który za kadencji Stefaniuka był jego drugim zastępcą, odpowiedzialnym m.in. na miejskie inwestycje.