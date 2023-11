Dużo sklepów w Karuzeli. A czytelnik pyta o restaurację

Otwarta we wrześniu Karuzela to jeden z największych obiektów handlowych Polski wschodniej. Na 10 hektarach powstał park handlowy zajmujący ponad 30 tys. mkw. W 30 sklepach można kupić odzież, sprzęt gospodarstwa domowego, dekoracje do domu, książki czy kosmetyki. Ale nasz Czytelnik pyta o coś innego. – Jeszcze przed otwarciem mówiło się o lokalu KFC w tym miejscu. Czy to aktualne? – zastanawia się mieszkaniec.

Właściciel nie ma dobrych wiadomości. – Wszystkie lokale w Karuzeli są wynajęte i otwarte. Jedyne punkty gastronomiczne, które możemy oferować to foodtrucki. Jeden już stoi, a drugi najprawdopodobniej pojawi się wiosną– zapowiada Alina Pękalska, dyrektor projektów w Karuzela Holding. W tym istniejącym foodtrucku można kupić kebaby.

W centrum handlowym swoje sklepy otworzyły takie marki jak m.in. Reserved, HalfPrice, Dealz, Action, New Yorker czy Apart. Jest też ogromny salon Agata z meblami. A w planach jeszcze market budowlany Bricomarché.