Będzie dzierganie w parku. Organizatorzy zapraszają

Wszystko z okazji Światowego Dnia Dziergania w Miejscach Publicznych, który przypada 10 czerwca. Na taki pomysł wpadli mieszkańcy Międzyrzeca Podlaskiego. – Na miejscu udostępnimy niezbędny sprzęt, a nasza instruktorka krok po kroku pokaże, co robić, by wydziergać swoje pierwsze dzieło – zachęcają urzędnicy z międzyrzeckiego ratusza. To Lidia Kokot podpowie, jak dziergać. – To świetny relaks. Zapraszam z szydełkiem i drutami, że swoimi moteczkami. A kto nie ma włóczki i narzędzi, a chce spróbować to udostępnię i pokażę, co i jak– dodaje Kokot.

Można wziąć ze sobą również koc lub inne siedzisko i coś do picia. W ten sposób, miasto chce promować rękodzieło i jego dobroczynny wpływ na samopoczucie. Początek spotkania o godz. 13 w altanie w parku Potockich.