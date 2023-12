Fryzjerstwem zajmie się w zakładzie karnym

Do włamań do jednego z zakładów fryzjerskich znajdujących się na terenie Białej Podlaskiej dochodziło w październiku i listopadzie tego roku. 17-latka wykorzystała fakt, że odbywała w zakładzie praktyki i wykradła klucz do lokalu.

– Pokrzywdzona przyznała, że zauważyła brak przyborów, jednak nie zgłaszała jeszcze tego faktu na Policję. Początkowo myślała, że zawieruszyły się gdzieś w salonie – informuje Barbara Salczyńska-Pyrchla z bialskiej komendy policji.

Łupem praktykantki padły przybory i kosmetyki fryzjerskie o łącznej wartości 2500 zł.

Policjanci zatrzymali włamywaczkę i odzyskali skradzione łupy. 17-latka przyznała się do winy. Tłumaczyła, że weszła do salonu dwukrotnie za pomocą skradzionego wcześniej klucza. O jej dalszym losie zadecyduje sąd.