„Fuks” wraca po 25 latach. Na ekranie Katarzyna Sawczuk z Białej Podlaskiej

Maciek to bystry dwudziestolatek, który odziedziczył po tacie skłonności do wpadania w tarapaty. I podobnie jak ojciec - syn również jest kochliwy, co tylko przysparza mu dodatkowych kłopotów. Nie dość, że musi pożyczyć na randkę pieniądze i samochód, aby zaimponować wybrance serca, to jeszcze zostaje wciągnięty w grę z inną kobietą, związanym z nią wściekłym gangsterem oraz emerytowanym gliną, który na niego poluje. A stawką tej niebezpiecznej gry jest nie tylko wielka kasa, lecz także wielka miłość. Czy młody Maciek idzie w ślady młodego Aleksa z pierwszej części kultowej komedii sensacyjnej „Fuks”?