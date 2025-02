Gmina łączy siły z województwem, żeby wybudować ścieżkę rowerową

Wszystko zaczęło się od petycji, którą we wrześniu 2024 roku do władz województwa skierowali mieszkańcy Hruda, Roskoszy, Cicibora Małego i Dużego. Wnioskowali w niej o ścieżkę przy trasie 811 od granic Białej Podlaskiej do Hruda.

„Na drodze wojewódzkiej obserwuje się znaczne nasilenie ruchu, wynikające z codziennych dojazdów mieszkańców gminy oraz sąsiednich samorządów do pracy i szkół w Białej Podlaskiej. Dodatkowo, niespokojna sytuacja na granicy państwa, przyczynia się do przejazdów pojazdów wojskowych i ciężarowych” – napisali autorzy. W rejonie Cicibora powstaje autostrada A2 i tam nitka rowerowa też będzie. Ale wciąż brakuje blisko 3 kilometrów tras rowerowych do połączenia z miejską siecią.

W listopadzie na sesji sejmiku województwa lubelskiego, radni jednogłośnie poparli prośbę mieszkańców. Urzędnicy marszałka przypomnieli wówczas, że urząd podpisał porozumienie z bialskim ratuszem na wspólne opracowanie projektu dotyczącego rozbudowy dróg wojewódzkich nr 811 i nr 812 na odcinku od węzła autostrady A2 do ul. Jana III Sobieskiego w Białej Podlaskiej. W planach również szlak rowerowy.

Aby uzupełnić brakujący fragment, na ostatniej sesji radni gminy Biała Podlaskiego zgodzili się dofinansować inwestycję.

– Zadeklarowaliśmy wsparcie. A uchwała jest niezbędna, by ZDW wydał nam warunki techniczne na podstawie których ogłosimy przetarg na wykonanie dokumentacji ścieżki – tłumaczył radnym wójt Konrad Gąsiorowski. Później z kolei, gmina przekaże projekt Zarządowi Dróg Wojewódzkich. A ten zajmie się wyłonieniem wykonawcy budowy. Ze swojej strony samorząd gminy dokłada 30 proc. kosztów (70 tys. zł).