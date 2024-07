Gorący stołek w delegaturze kuratorium. Jeden z kandydatów chciał być burmistrzem

Pod koniec stycznia wypowiedzenie złożyła dotychczasowa szefowa tej jednostki, Małgorzata Kiec. W tym fotelu zasiadała od 2017 roku. By objąć to stanowisko zrezygnowała wówczas z pracy w szkole i z mandatu miejskiej radnej. Do czasu ogłoszenia konkursu, delegaturą kierowała Bożena Duklewska, dotychczasowa wizytator.

Na początku lipca, lubelskie KO poinformowało o naborze. Do 19 lipca wpłynęły trzy kandydatury. - Rozmowa z kandydatami zaplanowana jest na 26 lipca. Ustawa mówi, że wyniki naboru ogłasza się "niezwłocznie" po zakończeniu postępowania- tłumaczy Jolanta Misiak, dyrektor wydziału pragmatyki zawodowej i analiz w KO.

Wiadomo, kto stara się o dyrektorski stołek. To Andrzej Mironiuk, Monika Michalczuk i Agnieszka Kuczmowska. Te dwie pierwsze osoby od czerwca pracują w bialskiej delegaturze jako wizytatorzy.

Związany z Platformą Obywatelską Mironiuk w przeszłości kierował już tą jednostką. A od 2015 roku był naczelnikiem wydziału edukacji w międzyrzeckim ratuszu. W ostatnich wyborach samorządowych kandydował na burmistrza Międzyrzeca Podlaskiego, ale nie wszedł do drugiej tury. W poprzedniej kadencji zasiadał w radzie powiatu bialskiego. Nieoficjalnie mówi się, że jego kandydaturę na dyrektora delegatury popiera Stanisław Żmijan, szef lubelskich struktur PO.

Z kolei, Monika Michalczuk zanim została wizytatorką, była zastępcą dyrektora w I LO im. J.I. Kraszewskiego w Białej Podlaskiej. Jest żoną miejskiego radnego, Mariusza Michalczuka. Z kolei za jej kandydaturę optuje środowisko związane z prezydentem Białej Podlaskiej, Michałem Litwiniukiem (PO).

Nowy dyrektor ma rozpocząć pracę 1 sierpnia. Wynagrodzenie zasadnicze na tym stanowisku wynosi od 8,5 do 8,9 tys. zł brutto.