Hala w Międzyrzecu Podlaskim pomieści pół tysiąca osób

Hala powstanie przy Zespole Placówek Oświatowych Nr 1. Samorząd może realizować inwestycję dzięki 6 mln zł dotacji z programu Polski Ład.

– Już za 3 lata uczniowie "jedynki" i mieszkańcy będą korzystali z pełnowymiarowych boisk do piłki siatkowej, ręcznej czy koszykówki – cieszy się burmistrz Zbigniew Kot.

Hala będzie przygotowana do rozgrywek na szczeblu krajowym. Władze miasta liczą, że przyczyni się to do awansu miejscowej siatkarskiej drużyny UKS Trójka.

W obiekcie znajdą się również: siłownia, sala fitness czy pomieszczenia do gry w tenisa. A co najważniejsze, widownia pomieści aż 486 miejsc. Przy budynku planowany jest też parking. Samorząd zamierza wykorzystać halę również na cele rozrywkowe, m.in. do organizacji komercyjnych widowisk czy koncertów.

Umowa z wykonawcą, firmą Teksam z Białej Podlaskiej właśnie została podpisana. Inwestycja pochłonie w sumie ponad 17 mln zł.