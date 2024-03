Hektary nieużytków, a mieszkańcy chcą budować domy

- To mieszkańcy zwrócili mi na to uwagę, że w rejonie ulic Ceglanej, Świerkowej czy Sokulskiej znajduje się 80 hektarów nieużytków rolnych. A ludzie chcieliby się budować na tych działkach- tłumaczy Wacław Zemke, radny Białej samorządowej. Dlatego skierował pismo do prezydenta, w którym pyta, kiedy grunty doczekają się odrolnienia.

-Ludzie czekają na to od wielu lat- podkreśla. – Ale niestety mieszkańcy emigrują do sąsiednich gmin i tam szukają terenów pod budownictwo jednorodzinne i tam płacą podatki -przyznaje Zemke. Jego zdaniem, w miejscu nieużytków mogłoby powstać osiedle z całą infrastrukturą.

Wiadomo, że to obszar objęty planem miejscowego zagospodarowania przestrzennego „Pieńki-Grzybowa”. Urzędnicy zapewniają, że procedura planistyczna jest w toku. We wrześniu ubiegłego roku rada miasta przyjęła uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany MPZP na tym osiedlu.

„Z wnioskiem o zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wystąpili właściciele nieruchomości położonych na „terenów rolnych”, na których obowiązujący plan miejscowy uniemożliwia realizację zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej” - czytamy w jej uzasadnieniu.

– Uchwała stanowi wstępny element uruchamiający procedurę planistyczną- odpowiada na zapytanie radnego Maciej Buczyński, zastępca prezydenta. – Mając na uwadze potrzeby mieszkaniowe oraz inwestycyjne mieszkańców, w referacie urbanistyki toczy się obecnie 16 procedur planistycznych -zauważa Buczyński. Poza tym, zgodnie z przepisami znowelizowanej ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, samorządy muszą sporządzić i uchwalić tak zwane plany ogólne do końca 2025 roku.- Sporządzenie tego planu stanowi kluczowe wyzwanie, które determinuje pracę referatu na najbliższe lata- stwierdza na koniec zastępca prezydenta.

Projekt uchwały w tej sprawie trafi na marcową sesję rady.