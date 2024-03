Interwencja w sprawie rodzinnej. Policjanci odkryli "butelki z cieczą"

W piątkowy wieczór policjanci bialskiej prewencji zostali wezwani na interwencję domową dotyczącą opieki nad dziećmi. - Szybko okazało się jednak, że nie są to jedyne czynności, które na miejscu podejmą funkcjonariusze. W jednym z pomieszczeń mundurowi ujawnili aparaturę do destylacji oraz ponad 120 litrów gotowego już produktu rozlanego do plastikowych butelek. Funkcjonariusze zabezpieczyli sprzęt do produkcji alkoholu oraz butelki z cieczą- relacjonuje nadkomisarz Barbara Salczyńska-Pyrchla z bialskiej komendy.

O udział w nielegalnym procederze podejrzewana jest 39-letnia mieszkanka posesji. - Ustalamy wszystkie okoliczności sprawy oraz przypominamy, że obowiązujące w Polsce przepisy zabraniają produkcji alkoholu bez odpowiedniego wpisu do rejestru- zaznacza nadkomisarz Salczyńska-Pyrchla. To przestępstwo za które grozi kara pozbawienia wolności do roku.