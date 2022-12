Lubelskie. Zima bez stoku narciarskiego, bo trzeba oszczędzać prąd

Nowe przepisy zobowiązują władze samorządowe do oszczędności energii o co najmniej 10 proc. jeszcze w grudniu tego roku. W Międzyrzecu Podlaskim będzie ciemniej. Co prawda, samorząd latarni całkowicie nie wyłącza, ale maksymalnie zmniejsza ich natężenie.

– Pozwala nam na to system sterowania oświetleniem – tłumaczy Zbigniew Kot, burmistrz miasta.

Dwa lata temu, samorząd wymienił w sumie ponad 1760 opraw na te bardziej energooszczędne. Poza tym zastosował automatykę pozwalającą na indywidualne sterowanie każdą wymienioną lampą. Natężenie oświetlenia zmniejszy się też na miejskim stadionie i basenie. MOSiR dodatkowo ogranicza godziny otwarcia saun.

– Obecnie można je zarezerwować w godz. 16.00 – 20.00, czyli wtedy, gdy jest niższa taryfa za prąd. Wtedy też pracują pompy ciepła ogrzewającego basen i stadion – tłumaczy burmistrz.

W poszukiwaniu oszczędności, miasto nie uruchomi igielitowego stoku narciarskiego. – Przygotowanie obiektu do sezonu i późniejsza eksploatacja, ze względu na drastyczne podwyżki cen energii elektrycznej kosztowałoby krocie. Nie zrekompensowałaby tego nawet znaczna podwyżka cen biletów czy wypożyczenia sprzętu – zauważają międzyrzeccy urzędnicy.

Z kolei, bialski ratusz od czwartku zmienił godziny pracy. W poniedziałki urzędnicy będą przyjmować mieszkańców od godz. 7.30 do 17. A w pozostałe dni tygodnia, do 15.30. – Ta decyzja poprzedzona została analizą faktycznych wizyt klientów po godz. 15.30. W rezultacie uznaliśmy za zasadne zapewnienie dostępu do wszystkich komórek organizacyjnych urzędu w poniedziałek do godz. 17. 00 i ustalenie czasu pracy sali obsługi do godz. 15.30 w pozostałe dni tygodnia – informuje Anna Skrodziuk, kierownik referatu administracyjnego.

Na razie urzędnikom trudno oszacować, ile na tym zaoszczędzą. – Spodziewamy się spadku zużycia energii z uwagi na krótszy czas użytkowania urządzeń biurowych oraz oświetlenia stanowisk pracy, a także oszczędności w zakresie zużycia wody. Możliwy jest spadek wielkości wykorzystanej energii cieplnej, ale jest to zależne również od warunków pogodowych – zauważa kierowniczka.

Na tym jednak nie koniec, bo w bialskim ratuszu już kilka tygodni temu obniżona została temperatura wody. Ograniczono też liczbę punktów z oświetleniem. – Sukcesywnie wymieniane jest oświetlenie na ledowe – dodaje Skrodziuk.

Za niedostateczne ograniczenie zużycia energii, samorządom grozi 20 tys. zł kary.