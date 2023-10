Jest nowe centrum handlowe, ale są korki. Radny martwi się o rowerzystów

We wrześniu przy ulicy Łomaskiej otwarto wielkie centrum Karuzela. 30 sklepów przyciąga klientów. Ruch jest spory. – Liczne tłumy przemieszczają się w tamtym kierunku, jest mnóstwo rowerów. Do końca nie przemyślano tego, bo brakuje tam ścieżki pieszo–rowerowej. Jezdnia jest wąska– zasygnalizował na ostatniej sesji radny Stanisław Nikołajczuk. – Jest fatalnie, gdy są korki, samochody, a obok Karuzeli leży kupa rowerów. Trzeba to przemyśleć– apelował radny PiS.

Prezydent odpowiada, że to inwestycja prywatnego przedsiębiorcy i za teren galerii miasto nie odpowiada. – Jeśli przedsiębiorca otrzymał pozwolenie na użytkowanie, to znaczy, że spełnił odpowiedni przepisy, w tym również te o infrastrukturze. To jego prywatna rola, by ocenić, czy liczba stojaków jest wystarczająca przy obiekcie. Nie możemy tego wymóc– zaznacza prezydent Michał Litwiniuk (PO).

Oprócz rowerowych stojaków, inwestor wybudował parking na prawie 1 tys. miejsc. A tuż przy obiekcie powstało jeszcze rondo, również sfinansowane z pieniędzy biznesmena. To miało upłynnić ruch w tym miejscu. – Właśnie fakt, że wielu mieszkańców wybiera rower zamiast samochodu, powoduje zmniejszenie korków– stwierdza z kolei prezydent.

Jednak, zdaniem radnego rowerzyści nie mają gwarancji bezpiecznego poruszania się w rejonie Karuzeli. – Powstała galeria, ale wokół niej nie ma ścieżek rowerowych. Ulica Łomaska jest wąska– zwraca uwagę Nikołajczuk. – Zależy mi, by rowerzyści czuli się w mieście bezpiecznie– zapewnia w odpowiedzi Litwiniuk. – Wspólnie ze szkołami i policją prowadzimy szeroką edukację w kwestii zasad bezpieczeństwo. Rozdajemy ulotki. Warto, by rodzice przekazywali je dzieciom– apeluje prezydent.

Sieć miejskich ścieżek rowerowych liczy ok. 40 kilometrów. Na niektórych z nich pojawiło się oznakowanie „zwolnij”.