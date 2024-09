Kilkuletni poślizg kolejowej inwestycji. Na przystanek przy uczelni trzeba poczekać

Prace ruszyły w 2018 roku i ambitny plan zakładał ich finał na sierpień 2020 roku, ale harmonogram był wiele razy zmieniany. PKP PLK tłumaczyły to m.in. „trudnymi warunkami gruntowymi przy przejściu podziemnym na stacji Biała Podlaska” - Wykonawca trafił na szereg niezidentyfikowanych kolizji z infrastrukturą podziemną – wyjaśniał nam w 2020 roku Rafał Wilgusiak z zespołu prasowego PKP PLK. Poza tym, zwiększył się zakres prac.

- Zasadnicze roboty na odcinku od Białej Podlaskiej do Terespola zakończyliśmy w grudniu 2023 roku. Projekt był dofinansowany z instrumentu CEF „Łącząc Europę” - mówi Anna Znajewska-Pawluk z zespołu prasowego kolejowej spółki. To dotacja unijna i jak zapewniają PKP PLK wszystkie terminy określone w umowie grantowej pomimo poślizgu zostały zachowane i obawy o utratę pieniędzy nie ma. - Obecnie trwa rozliczanie projektu. W ramach inwestycji, przebudowaliśmy stacje Biała Podlaska, Małaszewicze i Terespol, w tym układy torowe, sieć trakcyjną oraz urządzenia sterowania ruchem kolejowym – przypomina Znajewska-Pawluk. - Zlikwidowaliśmy przejazd w poziomie szyn, a w jego miejsce zbudowaliśmy tunel pod torami w ciągu ulicy Lubelskiej w Białej Podlaskiej. Na stacji powstało przejście podziemne. Przebudowaliśmy również most kolejowy i przepusty, zbudowaliśmy cztery nastawnie i dwie strażnice- wymienia przedstawicielka biura prasowego.

Wciąż jeszcze trwają prace przy nowym przystanku „Biała Podlaska Wschodnia”, który zlokalizowany jest przy ulicy Sidorskiej w pobliżu Akademii Bialskiej. - Budujemy przejście podziemne. Przystanek planujemy uruchomić w grudniu tego roku- zapowiada Znajewska-Pawluk. Jednocześnie zaznacza, że podziemny tunel powstaje w ramach innego projektu dofinansowanego z rządowych środków. W sumie, inwestycje na linii E20 od Białej Podlaskiej do Terespola kosztowały blisko 480 mln zł.