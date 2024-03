Kłusownik schwytany. W domu miał wnyki i poroża

Kryminalni z Terespola w tym tygodniu otrzymali zgłoszenie o znalezieniu w lesie przez przypadkowego przechodnia wnyków. Aby uniemożliwić kłusowanie zabrała je ze sobą i zgłosiła sprawę terespolskim policjantom. Ci od razu zajęli się sprawą. Podczas śledztwa ustalili, że sprawcą może być 59-letni mieszkaniec gminy.

– W trakcie przeszukania jego miejsca zamieszkania policjanci ujawnili trofea myśliwskie oraz stalowe linki zakończone pętlą. Mężczyzna został zatrzymany do wyjaśnienia – mówi nadkomisarz Barbara Salczyńska-Pyrchla z bialskiej policji.

Mężczyzna złożył wyjaśnienia i przyznał się do winy. Odpowie za posiadanie narzędzi przeznaczonych do kłusownictwa jak też bezprawnie pozyskanego trofeum zwierzyny łownej. Za popełnione czyny grozi kara do roku pozbawienia wolności.