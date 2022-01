Kolej chce unijnych pieniędzy na park w Małaszewiczach

Park logistyczny rozwiązać problem zatorów w Małaszewiczach i jednocześnie umocnić pozycję Polski na Nowym Jedwabnym Szlaku. Powstaje na terenie kilku gmin powiatu bialskiego. Łącznie to ponad 30 kilometrów kwadratowych powierzchni.

W środę kolejowa spółka złożyła wniosek o 1,6 mld zł dofinansowania z funduszu CEF 2, bardziej znanego pod nazwą „Łącząc Europę”. To unijny instrument finansowy wspierający rozwój trzech obszarów – sieci transportowej, energetycznej oraz telekomunikacyjnej.

– Park będzie w całości finansowany ze środków publicznych. Z uwagi na transgraniczny charakter projektu ubiegamy się o dofinansowanie z funduszu CEF 2, które wynosi 50 procent – tłumaczy Krzysztof Losz, rzecznik Grupy PKP Cargo i zapewnia, że wszystko idzie zgodnie z harmonogramem. Do tej pory, udało się przygotować studium wykonalności oraz pozyskać pozwolenia administracyjne na budowę.

– Teraz jest krok milowy. Spółka Cargotor, która realizuje projekt, składa wniosek o dofinansowanie unijne dla prac wykonawczych. Jesteśmy zdeterminowani, aby zrealizować tę inwestycję, gdyż Polska powinna czerpać korzyści ze swojego wyjątkowego położenia geopolitycznego – zauważa z kolei Andrzej Bittel, wiceminister infrastruktury. Prace budowlane mają ruszyć w przyszłym roku.

Kompleksowa rozbudowa infrastruktury Małaszewicz zwiększy przepustowość i pozwoli na przyjmowanie pociągów szerokotorowych o długości 1050 m oraz normalnotorowych – 750 m. Docelowo park ma być najnowocześniejszym i największym hubem przeładunkowym w Europie. Już teraz, to kluczowe miejsce na trasie Nowego Jedwabnego Szlaku łączącego Azję ze Starym Kontynentem.

Aby ułatwić realizację inwestycji, rząd przystąpił do prac legislacyjnych nad nowelizacją ustawy o komercjalizacji i restrukturyzacji przedsiębiorstwa państwowego Polskie Koleje Państwowe oraz ustawy o Funduszu Kolejowym. W praktyce oznacza to, ze PKP Polskie Linie Kolejowe zamierzają wykupić 100 proc. udziałów w spółce Cargotor. „Konieczność dokonania zmian w ustawach wynika z faktu, że w obecnym stanie prawnym Cargotor, odpowiedzialna za realizację projektu nie posiada wystarczających możliwości dysponowania środkami w wysokości pozwalającej na płynną realizację inwestycji”– czytamy w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów. Prace w parku logistycznym Małaszewicze maja potrwać do 2028 roku.