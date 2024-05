Kolejna zimna noc. Może być kilka stopni poniżej zera

Ostrzeżenie IMiGW dotyczy nadchodzącej nocy z 12 na 13 maja. Wieczorem zacznie się ochładzać, a później, ok. godz. 23 temperatura może spaść nawet do - 1 stopnia Celsjusza, zaś przy gruncie wynieść nawet -4. Ta sytuacja potrwa do poniedziałkowego poranka. Z komunikatu wynika, że do godz. 6.30.

Sytuacja ta dotyczy całego województwa lubelskiego, bo w komunikacie uwzględniono powiaty: bialski, biłgorajski, chełmski, hrubieszowski, janowski, krasnostawski, kraśnicki, lubartowski, lubelski, łęczyński, łukowski, opolski, parczewski, puławski, radzyński, świdnicki, tomaszowski, włodawski i zamojski.

Prawdopodobieństwo wystąpienia nocnych przymrozków zostało ocenione na 80 proc.