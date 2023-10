Kwesta Koła Bialczan. Można nawrzucać na remont nagrobków

Zwolnij przy cmentarzach! Drogowcy już ustawili znaki ostrzegawcze

Jak co roku we Wszystkich Świętych czeka nas wzmożony ruchu drogowy. Szczególnie niebezpiecznie będzie przy cmentarzach. Drogowcy już ustawili znaki ostrzegawcze A-30 i apelują o ostrożną, wolną jazdę i stosowanie się do oznakowania.