Licencja już jest, jeszcze szkolenie dla radnych. Czy skończy się drukowanie projektów uchwał?

O tym, że miasto ma takie plany wiadomo już od stycznia. Wówczas toczyły się dyskusje o rezygnacji z nagrywania posiedzeń komisji. Urzędnicy wyjaśnili wtedy, że przymierzają się do zakupu tego systemu, a nagrywanie posiedzeń będzie dodatkowym kosztem.

Z eSesji korzysta ponad tysiąc samorządów w Polsce. Bialski ratusz zakupił już trzyletnią licencję za 28 tys. zł brutto. W tym tygodniu radni zostaną przeszkoleni z obsługi systemu. – Zachęcam, by wszyscy się pojawili, tak by później było nam łatwiej pracować - apelował na wtorkowej sesji przewodniczący Robert Woźniak (klub prezydenta). – System wprowadzi nową jakość, usprawni m.in. dostęp do projektów uchwał.

Z nowego oprogramowania radni skorzystają od najbliższej sesji. Elektroniczny wgląd w projekty uchwał pozwolił niektórym samorządom na oszczędności w drukowaniu papierowych dokumentów. Na przykład w Opolu oszacowali to na poziomie 30 tys. zł w skali roku.

W Białej Podlaskiej, póki co taka możliwość ma zostać. eSesja obejmuje kompleksową obsługę prac rady. Można w ten sposób kierować również interpelacje. A przede wszystkim transmisja obrad sesji będzie odbywać się już nie na platformie YouTube, ale właśnie w nowym systemie.