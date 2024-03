Lider protestów przewoźników chce do sejmiku. Konfederacja liczy na pięć mandatów

42-letni lider Ruchu Narodowego w Lubelskiem urodził się w Radzyniu Podlaskim, a obecnie mieszka pod Lublinem. Ma biznes związany z branżą transportową. I to m.in. sprawiło, że współorganizował kilkumiesięczne protesty przewoźników na granicy. A teraz, wspiera również rolników. – Firmy przewozowe to w naszym regionie jeden z głównych motorów gospodarki. Dają miejsca pracy i wpływy z podatków- podkreśla polityk Konfederacji, który w ubiegłym roku starał się, choć bezskutecznie o poselski mandat.

– Dekadami budowane firmy rodzinne stanęły na skraju przepaści z wielu powodów. Dlatego były te protesty. Z jednej strony recesja w Niemczech, a z drugiej zamkniecie granic ze Wschodem, a to tam głównie jeździliśmy, na Białoruś, do Rosji i Kazachstanu – wskazuje „jedynka” na liście do sejmiku. – Jeśli zdobędę mandat, to chcę dbać o interesy branży, bo jak wiadomo przemysłu w regionie nie mamy. Liczą się małe i średnie firmy, które napędzają gospodarkę – przekonuje Mekler.

Obecnie, w samorządzie województwa lubelskiego rządzi PiS. Ma tu 16 radnych. Układ sił może się zmienić 7 kwietnia, gdy wyborcy będą wybierać w pięciu okręgów 33 nowych radnych sejmiku. – Liczymy, że z każdego okręgu wprowadzimy co najmniej 1 radnego. Ostatnie sondaże dają nam nawet dwucyfrowe poparcie, a w województwie lubelskiej jest ono jeszcze większe – nie ma wątpliwości poseł Witold Tumanowicz, który do Sejmu dostał się z okręgu chełmskiego.

– Do wyborów samorządowych idziemy wspólnie z Bezpartyjnymi Samorządowcami. Chcemy być realną alternatywą wobec sporu pomiędzy PiS i PO- stwierdza Tumanowicz. Dwójką na tej liście jest Krystyna Chmiel z Białej Podlaskiej, profesor nauk rolniczych, która specjalizuje się w hodowli koni. – Od lat jestem związana ze stadniną w Janowie Podlaskim. Częste zmiany prezesów nie sprzyjają hodowli. Tym problemem chcę się zająć i ogólnie rolnictwem – zapowiada Chmiel, która optuje za utrzymaniem polskiej linii arabów. Miejsce na podium ma również Kamil Lewczuk, przedsiębiorca z Białej Podlaskiej.

Z tego miasta do sejmiku województwa lubelskiego kandydują również m.in. Wojciech Sosnowski (naczelnik gabinetu prezydenta Białej Podlaskiej) oraz Marta Cybulska -Demczuk (miejska radna, na co dzień kieruje wydziałem oświaty w Urzędzie Gminy w Międzyrzecu Podlaskim) z list PO. A z PiS Barbara Barszczewska (radna obecnej kadencji sejmiku, z zawodu lekarz) oraz Małgorzata Kiec (do niedawna dyrektor delegatury Kuratorium Oświaty w Białej Podlaskiej).