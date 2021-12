Lubelskie. Ranna w wypadku 18-latka przetransportowana helikopterem do szpitala

Do wypadku doszło po godz. 11.30. Według wstępnych ustaleń policjantów, 18-latka kierująca samochodem marki Audi A6 wyjeżdżała z drogi gruntowej na drogę wojewódzką nr 812. Kobieta nie ustąpiła pierwszeństwa przejazdu 24-letniemu kierowcy audi A3.

– Doszło do wypadku, w wyniku którego ranne zostały dwie kobiety - 18-letnia kierująca i jej pasażerka. Obie kobiety trafiły do szpitala. 18-latka została przetransportowana helikopterem do szpitala w Lublinie – relacjonuje komisarz Andrzej Fijołek, rzecznik prasowy Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie. – 24-latek oraz jego pasażerka (w ciąży) nie odnieśli poważnych obrażeń ciała. I dodaje: Kierujący pojazdami byli trzeźwi.

Policjanci ustalają szczegółowo okoliczności wypadku. Apelują też do kierowców "o rozsądek i wyobraźnię na drodze".