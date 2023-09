Lubelskie. Ogromna kasa na obwodnicę. Pomogło wojsko

3–kilometrowa obwodnica będzie przedłużeniem alei Solidarności i pobiegnie w kierunku południowym wiaduktami nad ulicą Sidorską i torami. – Nasz harmonogram został zaakceptowany, dlatego wprowadzamy to zadanie do wieloletniego planu– tłumaczyła na ostatniej sesji Rady Miasta skarbnik Marta Mirończuk. Kwota, która dotąd była tajemnicą, teraz już jest jawna, to 112 mln zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

– To wieloletnia inwestycja rozpisana do 2027 roku. W tym roku ruszamy z przygotowaniami do prac projektowych– precyzuje prezydent Michał Litwiniuk (PO). Na ten cel w budżecie zabezpieczono 100 tys. zł. A z każdym kolejnym rokiem, ta kwota będzie wzrastać, do 60 mln zł w 2026 roku.

Przypomnijmy, że w lipcu ratusz podpisał umowę z Ministerstwem Infrastruktury, która zapewnia finansowanie obwodnicy. Przetarg na jej budowę będzie ogłoszony w pierwszej połowie 2025 roku, a zakończenie prac planowane jest dwa lata później.

O tym, że samorząd prowadzi rozmowy na temat tej inwestycji na szczeblu ministerialnym było wiadomo już w ubiegłym roku. Wszystko dlatego, że na tej drodze zależy również resortowi obrony narodowej, m.in. ze względu na jednostkę wojskową, która w 2020 roku powstała na terenie dawnego lotniska.

– Obwodnica będzie ważnym połączeniem dla wojska, dlatego MON będzie partycypowało w kosztach – potwierdził nam kilka miesięcy temu wydział prasowy resortu. W bialskim garnizonie ma docelowo służyć ponad 2,5 tys. żołnierzy. Ale ciężkie wojskowe sprzęty już jeżdżą ulicami miasta m.in. ulicą Łomaską, która bezpośrednio prowadzi do jednostki. Nie jest ona jednak przystosowana do takich obciążeń. Obwodnica ma skomunikować jednostkę z drogą wojewódzką bez konieczności wjazdu do miasta. Z kolei drugi etap tego przedsięwzięcia został wpisany do planu rozwoju sieci dróg województwa lubelskiego do 2030 roku. Trasa ma dalej łączyć się z drogą wojewódzką numer 812.