Miasto połączy się z autostradą A2. Liczy na pomoc wojewody

Budowę A2 od Mińska Mazowieckiego do Białej Podlaskiej podzielono na kilka etapów. I chociaż odcinek w sąsiedztwie miasta jest już na zaawansowanym poziomie, to te pozostałe są nadal w tyle. I jak przekazała niedawno Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad mieszkańcy południowego Podlasia do stolicy pojadą autostradą najprawdopodobniej w 2025 roku.

Samorząd chce się odpowiednio do tego przygotować. – Planujemy układ drogowy tak, by zoptymalizować ruch z autostrady do miasta. Już powstał dwupasmowy odcinek ulicy Janowskiej i nowe rondo turbinowe – zwraca uwagę prezydent Michał Litwiniuk (PO).

I ta dwupasmowa forma tej arterii ma być kontynuowana. – Mamy program funkcjonalno–użytkowy na poszerzenie do dwupasmowego kolejnego odcinka ulicy Janowskiej. Obejmuje on również budowę turbinowego ronda w miejscu tego tymczasowego przy ulicy Sobieskiego – tłumaczy prezydent.

Za kilka dni ma być ogłoszony przetarg w formule „zaprojektuj i wybuduj”. – Środki na ten cel są zabezpieczone w budżecie – zapewnia Litwiniuk.

Urzędnicy z ratusza przygotowali też koncepcje innych rozwiązań drogowych na granicy miasta i gminy, m.in. w Ciciborze. – Tam jest zjazd z autostrady. Zakładamy, że powinien mieć formułę dwupasmową. Ale potrzebna będzie pomoc rządowych środków– zauważa prezydent.

Przebudowy wymaga też sam wiadukt nad drogą krajową numer 2. – Są tam kolizyjne skrzyżowania i brakuje prawoskrętów. Również dojazd z wiaduktu do autostrady wymaga drogi dwupasmowej, tak by nie powstało wąskie gardło – zaznacza Litwiniuk. Samorząd skierował w tej sprawie pisma ze swoją koncepcją do GDDKiA i marszałka województwa lubelskiego. – Potrzebne są zgody z tych instytucji i uzgodnienia, tak by wszystko do siebie pasowało. Ponawialiśmy niedawno korespondencję. Deklarujemy również rolę koordynatora tych działań– podkreśla jeszcze Maciej Buczyński, zastępca prezydenta.

O tym, że miasto intensyfikuje działania w tym zakresie świadczyć ma czwartkowa wizyta wojewody lubelskiego Krzysztofa Komorskiego. – Liczymy bowiem na wsparcie ze środków budżetu państwa– nie ukrywa prezydent. – Mogę złożyć deklarację, że będę wspierał samorząd i pomagał w zabieganiu o miejskie interesy w zakresie infrastruktury. Jestem do dyspozycji – obiecał w czwartek w Białej Podlaskiej wojewoda.