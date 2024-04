Michał Litwiniuk wygrał w pierwszej turze. Jego ludzie mają większość w Radzie Miasta

Prezydent Michał Litwiniuk (PO) nie musi martwić się o drugą turę. Zdobywając 53,12 proc. głosów, w niedzielę pokonał swoich konkurentów: Dariusza Litwiniuka z PiS (29,74 proc.), Adama Chodzińskiego z klubu radnych niezależnych (11,12 proc.) oraz Bogusława Broniewicza z Białej Samorządowej (6,03 proc.). – To najlepsza ocena, jaką mogliśmy otrzymać. To mieszkańcy udzielają prawdziwego absolutorium prezydentowi z jego pracy- komentuje wyniki Litwiniuk, który na czas wyborów porzucił partyjne emblematy PO i startował z własnego komitetu. - Od rana jesteśmy w pracy, bo wybory wyborami, a miasto wciąż potrzebuje zmian, by dalej się rozwijać i taką obietnicę składam- podkreśla prezydent, który w 2018 roku wygrał w drugiej turze z Dariuszem Stefaniuk z PiS.

Poprzeczka w mieście jest wysoko zawieszona zdaniem Litwiniuka. – Nie ustajemy w dążeniach, by Biała Podlaska była coraz bardziej komfortowym i bezpiecznym miejscem do życia. Wygraliśmy kilka prestiżowych, ogólnopolskich rankingów, m.in. zostaliśmy uznani za najbardziej oszczędny urząd w kraju -przypomina.

Z kolei, Dariusz Litwiniuk, który startował z namaszczeniem Przemysława Czarnka z PiS, przyjmuje wynik z pokorą. – Jestem usatysfakcjonowany. To dobry prognostyk, aczkolwiek miałem inne przewidywania- nie ukrywa Litwiniuk, który na co dzień jest kierownikiem filii Urzędu Marszałkowskiego w Białej Podlaskiej. - Liczę na merytoryczną dyskusję w radzie, a nie polityczne zwady. Nasze zdanie jako klub PiS będziemy zawsze prezentować, bo wiem czego oczekują mieszkańcy, narzekają na wysokie koszty życia- przyznaje kandydat PiS.

Adam Chodziński również na demokrację obrażać się nie zamierza. -Aczkolwiek ta kadencja może być dziwna. Będzie to ostatnia Michała Litwiniuka. Mam pewne obawy. Podczas kampanii padło wiele dobrych pomysłów na miasto i mam nadzieję, że będą realizowane również te pochodzące od kontrkandydatów- podkreśla Chodziński, na co dzień zastępca kanclerza na Akademii Bialskiej. – Ubolewam tylko, że nastąpiła polaryzacja w radzie na PO i PiS. Nasz klub z dwoma mandatami będzie patrzył tej władzy na ręce- zapowiada.

Bo już wiadomo, że to klub prezydenta Michała Litwiniuka będzie miał w radzie samodzielną większość. 12 mandatów w sumie zdobył ten komitet. 9 wywalczył PiS, a 2 - klub radnych Adama Chodzińskiego. Do rady w ogóle nie dostał się klub Białej Samorządowej, który w tej kadencji miał 4 swoich reprezentantów, m.in. Bogusława Broniewicza jako przewodniczącego.

Wyniki do Rady Miasta w Białej Podlaskiej:

Okręg I

KW PiS - Henryk Grodecki, Marek Dzyr

KWW Michał Litwiniuk - Waldemar Godlewski, Katarzyna Pietraszkiewicz, Marcin Izdebski

Okręg II

KW PiS - Agnieszka Kulicka, Wojciech Babicz

KWW Michał Litwiniuk - Maciej Buczyński, Mariusz Michalczuk (3. miejsce - Franciszek Ostrowski)

KWW Adam Chodziński - Adam Chodziński

Okręg III

KW PiS - Dariusz Litwiniuk, Anita Frankiewicz

KWW Michał Litwiniuk - Robert Woźniak, Piotr Gajek, Andrzej Czapski, Sebastian Michalczuk

KWW Adam Chodziński - Beata Wawryniuk

Okręg IV

KW PiS - Igor Dzikiewcz, Stanisław Nikołajczuk, Karol Sudewicz

KWW Michał Litwiniuk - Michał Litwiniuk, Krystyna Beń, Józef Szeptycki (4. miejsce -Kacper Łaskarzewski)

