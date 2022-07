Międzyrzec Podlaski. Rewolucja w bibliotece

Będzie to możliwe dzięki półmilionowej dotacji z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. Projekt zapowiada się ambitnie. A pracownicy najbardziej cieszą się z tego, że biblioteka zyska więcej powierzchni. – Obecnie mamy do dyspozycji 208 mkw., a po modernizacji przybędzie jeszcze 152 mkw. nowej przestrzeni, na której zostaną wydzielone strefy dla młodzieży, seniorów oraz sala animacji dla dzieci – mówi Halina Bugajewska, dyrektor MBP.

Więcej miejsca będzie też dla bibliotecznych zbiorów. Nowością będzie zewnętrzny trezor. – To urządzenie umożliwiające całodobowy zwrot książek–precyzuje pani dyrektor.

Remont ruszy jeszcze w tym roku i obejmie trzy poziomu budynku. – Na parterze powstanie „Pracownia wyobraźni”. Na dodatkowych 90 mkw. przestrzeni ulokujemy wypożyczalnię oraz strefę malucha z salą animacji – opowiada Bugajewska.

Mają się tutaj odbywać zajęcia biblioteczne, ale nie będzie miejsca na nudę. Bo sala zyska interaktywną podłogę, tablicę multimedialną oraz sensoryczną. Zaś pierwsze piętro będzie „Przystanią książki”. Znajdzie się tam wypożyczalnia dla dorosłych, a także przestrzeń do spotkań z autorami książek. Z kolei, na drugim piętrze, miejsce dla siebie znajdzie młodzież. Powstanie tam „TEEN–teka” ze strefami do relaksu, ale również do X–box, gier planszowych czy komputerów.

– Za przesuwanymi drzwiami zlokalizujemy „Skarbiec Regionu”, który pomieści m.in. strefę dla seniorów, czytelnię komputerową i zbiory udostępniane na miejscu – zaznacza pani dyrektor. – Lokalizacja obok siebie stref dla seniora i dla młodzieży ma sprowokować integrację międzypokoleniową – ma nadzieję szefowa biblioteki.

W sumie to inwestycja za 670 tys. zł. Efekty będą widoczne za rok.