Międzyrzec wybrał Łysańczuka, nie Duszka

40-letni Łysańczuk (bezpartyjny) zdobył 53,83 proc. poparcia w dogrywce. Przez ostatnie lata zbierał doświadczenie jako zastępca Zbigniewa Kota, dotychczasowego burmistrza. Ale ten w styczniu ogłosił, że już kandydować nie zamierza, a jednocześnie zachęcał do głosowania na Łysańczuka. - Moim marzeniem jest, aby nasz Międzyrzec był miastem, w którym jest miejsce na wspólne działanie, uśmiech i szacunek dla drugiego człowieka. To nasz wspólny dom. Dom, w którym wszyscy mamy czuć się jak u siebie- podkreśla przyszły burmistrz.

Pokonał Marcina Duszka (PiS), który karierę polityczną rozpoczął w 2006 roku jako radny powiatu bialskiego, wówczas jeszcze z ramienia PSL. Ale w 2010 roku zmienił barwy na PiS i to z tej partyjnej listy ponownie został radnym powiatu. Później, przez trzy kadencje zasiadał w Sejmie. Ale w ubiegłorocznych wyborach parlamentarnych, partia już na niego nie postawiła. Miał zostać w ostatniej chwili wycięty z list przez komitet polityczny, chociaż chciał kandydować. Przed drugą turą wyborów poparł go Mateusz Morawiecki, były premier za rządów PiS. Ale jak widać, to nie pomogło w wygranej.

>>> Wybory samorządowe 2024. Wyniki <<<