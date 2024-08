Miejskie drogi szykują się na ruch autostradowy. Marszałek weźmie się za wiadukt

Prace przy budowie odcinka A2 od Swór do węzła w Ciciborze Dużym sięgają blisko 90 proc. zaawansowania i niewykluczone, że Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad udostępni trasę kierowcom nawet pod koniec tego roku.

Biała Podlaska chce odpowiednio przygotować również swoje drogi pod ruch autostradowy. Przetarg na inwestycje realizowane w formule „zaprojektuj i wybuduj” wygrało bialskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych. Ulica Janowska ma być dwupasmówką. Chodzi o fragment od ronda Żołnierzy Wyklętych do skrzyżowania z ulicą Jana III Sobieskiego. To istniejące już rondo ma być przebudowane na turbinowe. Podobne rozwiązanie powstanie na tym drugim skrzyżowaniu.

W planach jest też budowa 80 metrów nowej ulicy prowadzącej do ulicy Aliny Fedorowicz oraz przebudowa tej pod wiaduktem, która biegnie m.in. do stacji paliw. Bialska firma zajmie się również rozbudową kanalizacji deszczowej na skrzyżowaniu z ulicą Jana III Sobieskiego. Dotychczas wygląda to tak, że po większych opadach, teren zamienia się w bajoro, a kierowcy mają tu problem z przejazdem.

Okazuje się, że do inwestycji dołącza województwo lubelskie. – Podpisaliśmy porozumienie z panem marszałkiem o wspólnym projektowaniu i przebudowie wiaduktu nad obwodnicą. Zlikwidowane będą kolizyjne skrzyżowania- zaznacza prezydent Michał Litwiniuk.

A dokładniej, to lubelski samorząd ma zająć się również rozbudową dróg wojewódzkich 811 i 812 na odcinku od węzła z autostradą w Ciciborze Dużym do ulicy Jana III Sobieskiego. – Województwo zawarło umowę partnerską z miastem. Strony zobowiązały się do wspólnego przygotowania przetargu na wykonanie dokumentacji projektowej. Zamawiającym upoważnionym do przeprowadzenia postępowania będzie miasto-podkreśla Anna Nycz z zespołu prasowego Urzędu Marszałkowskiego.

Już wiadomo, że same prace projektowe mogą potrwać do 2026 roku. Niedawno, w zmianach budżetowych miasta uwzględniono 1,5 mln zł wkładu województwa lubelskiego na ten cel.

Tymczasem umowa z Przedsiębiorstwem Robót Drogowych opiewa na ponad 13 mln zł, z czego 8 mln zł to dotacja z Polskiego Ładu.