Mieszkańcy napisali petycję. Długa ścieżka rowerowa powstanie przy DW812

Chodzi o ponad 6-kilometrowy odcinek przy drodze wojewódzkiej nr 812.- To bardzo uczęszczana trasa bez utwardzonego pobocza, a przez to jazda rowerem jest tam niebezpieczna - tłumaczyli mieszkańcy w petycji do władz województwa. Zebrali ponad 400 podpisów.

W czerwcu radni sejmiki poparli prośbę. „Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie zaopiniował pozytywnie propozycję zawartą w petycji, wskazując na znaczny ruch rowerowy związany głównie z dojazdami do pracy mieszkańców miejscowości zlokalizowanych przy drodze wojewódzkiej nr 812” – wskazano w uzasadnieniu uchwały.

W sierpniu ZDW zwrócił się do zarządu województwa o umieszczenie planowanego zadania do programu Funduszy Europejskich dla Lubelskiego 2021-2027 m.in. z uwagi na „poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym”. – Szacunkowa wartość inwestycji wynosi 10 mln 450 tys. zł- precyzuje Paweł Szumera, dyrektor ZDW w Lublinie.

Okazuje się, że władze samorządu 13 sierpnia zaakceptowały wniosek o wprowadzenie do planu robót i finansów województwa tej inwestycji. – Zadanie zostanie ujęte w planie na najbliższej sesji sejmiku 28 sierpnia -zapowiada Anna Nycz z biura prasowego urzędu marszałkowskiego.

ZDW zamierza chwilę potem zlecić wykonanie projektu i przystąpić do budowy ścieżki.