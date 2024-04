Miliony już na koncie miasta. Za rok mieszkańców wozić będą elektryki

Najpierw, 19 marca Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości opublikowała listę zwycięskich projektów. Znalazła się na niej Biała Podlaska z pulą 55 mln zł w ramach programu Funduszy Europejskich dla Polski Wschodniej. – Mamy to. Wróciła już do nas podpisana umowa. Zdobyliśmy dofinansowanie jako jedyni w województwie lubelskim- ogłosił we wtorek prezydent Michał Litwiniuk (PO).

Najbardziej spektakularnie zapowiadają się zakupy 12 autobusów elektrycznych. Przetarg na ich dostawę ratusz rozstrzygnął już w grudniu, ale umowy jeszcze nie podpisywał. Wszystko było bowiem uzależnione od wyników konkursu, a te okazały się pomyślne. – Na początku maja podpiszemy umowę z firmą solaris. W ciągu roku firma dostarczy nam pierwszych sześć pojazdów- precyzuje Litwiniuk. A pozostałe w ciągu 3 kolejnych miesięcy. Solaris za 12 elektryków życzy sobie 43 mln zł.

W bazie miejskiego przewoźnika ulokowanych będzie sześć podwójnych ładowarek, a jedna na pętli przy ulicy Terebelskiej. – Te autobusy będą 12-metrowe. Są trochę wyższe, bo na dachu mają magazyny energii- tłumaczy Krzysztof Trochimiuk, prezes Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego. Dodatkowo, energia do elektryków będzie też płynąć z paneli fotowoltaicznych zamontowanych w siedzibie MZK. Część z nich już jest, ale pojawią się nowe. – To ekonomiczne wykorzystanie infrastruktury. A same elektryki to mniej hałasu i spalin w środowisku- zachwala szef spółki.

Okazuje się jednak, że projekt ma szerszy zakres. – Jest rozpisany na kilka lat i w sumie opiewa na ponad 80 mln zł. To również budowa systemu płatnego parkowania czy centrum przesiadkowego w okolicy dworca PKP-zaznacza prezydent. Na liście jest też modernizacja przystanków na bardziej multimedialne i zasilane fotowoltaiką. Unijna kasa pójdzie też na nowe wiaty i ścieżki rowerowe, m.in. przy ulicy Okopowej.