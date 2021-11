Młody Afgańczyk uciekał przed wojną. Czy znany biznesmen pomoże mu stanąć na nogi?

– To fantastyczny młody człowiek, wszyscy trzymamy za niego kciuki – mówi pani Magda, która z Sanim była na koloniach. Od razu wyjaśnijmy, że chłopak nazywa się Tanha, ale wychowawcy i koledzy mówią na niego Sani.

Zanim zamieszkał w placówce opiekuńczo–wychowawczej w Janowie Podlaskim, przebył długą drogę w naczepie ciężarówki, bez jedzenia i picia. – W Afganistanie podczas jednego z wielu bombardowań przeprowadzanych przez Talibów został ranny. Ma blizny, które są dowodem jego bardzo trudnego dzieciństwa. Nigdy nie chodził do szkoły. Uciekając przed wojną, nielegalnie musiał przekroczyć wiele granic. W październiku 2020 roku został zatrzymany na terenie naszego powiatu przez Straż Graniczną. I do czasu unormowania sytuacji prawnej został skierowany do nas – opowiada Piotr Malesa, dyrektor Centrum Administracyjnego Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych, któremu podlega jednostka w Janowie Podlaskim.

Rodzice Saniego zostali w Afganistanie i nie chcą stamtąd wyjeżdżać.

Urodziny

We wrześniu 17-latkowi przyznano formę ochrony uzupełniającej, a wraz z nią kartę pobytu w Polsce. Dzieje się tak, gdy powrót cudzoziemca do kraju pochodzenia może narazić go na ryzyko doznania poważnej krzywdy. Wraz z taką kartą Sani otrzymał bezterminowe prawo pobytu i pracy w Polsce. Może korzystać m.in. z opieki medycznej, pomocy integracyjnej czy dostępu do oświaty.

Nie jest jednak tak dobrze, jakby się mogło wydawać, bo chłopak w styczniu Sani skończy 18 lat i będzie musiał opuścić placówkę w Janowie. Musi zacząć radzić sobie samemu. Start w dorosłe życie będzie dla niego trudny i dlatego pracownicy ośrodka chcą mu w tym pomóc. – Zapytaliśmy Saniego, co chciałby dalej robić. Deklaruje, że zamierza osiedlić się w Polsce i podjąć pracę – mówi Malesa i dodaje: – Szukamy dla niego możliwości. Od stycznia będzie miał bezpłatne lekcje języka polskiego. Teraz dużo rozumie, co się do niego mówi, ale sam używa pojedynczych słów – przyznaje dyrektor.

Mimo to szybko się w ośrodku zaaklimatyzował, został zaakceptowany przez rówieśników, nie stwarza problemów. Dyrektor Malesa złożył do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie stosowny wniosek i jeżeli zostanie zaakceptowany, Sani dostawałby wsparcie na życie w wysokości 1,4 tys. zł.

Ale chłopak potrzebuje pracy. Mówi, że żadnego zajęcia fizycznego się nie boi i przyjmie każdą propozycję.

Działamy

Historię nastolatka przedstawiliśmy Władysławowi Grochowskiemu, prezesowi grupy Arche, jednej z największych sieci hotelarskich w Polsce. Do niej należy Zamek Biskup w Janowie Podlaskim. W październiku biznesmen wystosował list otwarty do polskiego rządu, deklarując gotowość przyjęcia 100 rodzin uchodźców z polsko-białoruskiej granicy.

– W ramach Fundacji Leny Grochowskiej pomagamy rodzinom z Afganistanu, które w sierpniu trafiły do Polski. Organizujemy im pracę i mieszkania. To się odbywa na dużą skalę. W tym wypadku też pomożemy – powiedział nam w środę Grochowski, polecając kontakt z Fundacją Leny Grochowskiej, którą założyła jego żona.

Aneta Żochowska, dyrektor tej fundacji po rozmowie z nami nawiązała kontakt z placówką w Janowie. – Pan Piotr Malesa jest już umówiony z dyrektorem Zamku w Janowie Podlaskim i będą rozmawiali o możliwości pomocy chłopakowi. Jest duża otwartość na ten temat – zapewnia nas Żochowska.