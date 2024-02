Młody działacz Suwerennej Polski z zarzutami kradzieży

19–latek już raz się wykazał. W kwietniu ubiegłego roku tuż przed wystąpieniem Donalda Tuska i Rafała Trzaskowskiego w Białej Podlaskiej zorganizował happening. Chciał wręczyć szefowi PO i obecnemu premierowi symboliczny bilet lotniczy do Brukseli od Ursuli von der Leyen. Ochrona jednak na to nie pozwoliła.

Kilka miesięcy później pozował już do zdjęcia z ówczesnym wiceministrem sprawiedliwości, Marcinem Romanowskim, gdy odbierał akt powołania na członka Młodzieżowej Rady Sprawiedliwości. Powstała jeszcze za czasów byłego ministra Zbigniewa Ziobry. W grudniu został jej przewodniczącym. „Gwarantuję, że będę aktywnie działał na rzecz wymiaru sprawiedliwości, kształtowania nowego społeczeństwa i edukacji prawnej w Polsce” – zapewniał w internetowym wpisie Klaudiusz B.

Póki co, prawo na pewno lepiej pozna, ale od innej strony, bo kilka dni temu usłyszał zarzuty włamania i kradzieży ponad 44 tys. zł z pokoju swojego współlokatora w Białej Podlaskiej. – Pokrzywdzony 38–latek przyznał, że pożyczył klucz do drzwi wejściowych koledze, który wynajmuje pokój obok. Wówczas dał mu cały pęk kluczy w którym znajdował się również ten do pokoju. Zdaniem zgłaszającego młodzieniec „zniknął” z tymi kluczami. Poza tym wiedział, iż posiada w pokoju gotówkę– relacjonuje Barbara Salczyńska –Pyrchla, rzeczniczka bialskiej komendy. Policjanci zatrzymali podejrzanego 19–latka i zabezpieczyli też część skradzionej gotówki.

– Młodzieniec przyznał się do winy. W rozmowie z mundurowymi twierdził, że kilkukrotnie pożyczał klucz, gdy za każdym razem kolega przekazywał mu cały pęk postanowił to wykorzystać i dorobić klucz do drzwi jego pokoju. Gotówkę natomiast w większości wydać miał na zwrot długów– zaznacza Salczyńska–Pyrchla. Okazuje się, że Klaudiusz B. odpowie też za znieważenie dyrektora szkoły, do której uczęszcza. Grozi mu do 10 lat pozbawienia wolności. – Sprawa jest rozwojowa, dlatego na ten moment nie udzielam informacji– mówi nam Robert Wieczorek, dyrektor Zespołu Szkół w Małaszewiczach, w którym uczy się 19–latek.