Młodzież z OSP sprzedaje lemoniadę. Zbiera na obóz szkoleniowy

To Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza ze Sławacinka Starego koła Białej Podlaskiej jest taka kreatywna. – To wyjazd na obóz wypoczynkowo–szkoleniowy we Władysławowie w drugiej połowie sierpnia– mówi Paulina Chalimoniuk, koordynatorka tej akcji. – Oprócz skorzystania z wypoczynku nad Bałtykiem, zamierzamy doszkolić się z zakresu ochrony przeciwpożarowej czy pierwszej pomocy. Na obozie dowiemy się też jak radzić sobie w kryzysowych sytuacjach, czyli przy wypadkach na przykład – tłumaczy nastolatka.

Młodzież postanowiła wziąć sprawy w swoje ręce, by odciążyć finansowo rodziców. – Każdy grosz ma znaczenie. Lemoniadę przygotowujemy sami pod nadzorem rodziny. Są różne smaki do wyboru– zachęca Paulina.

Na obóz szykuje się 20 ochotników. – Lemoniadę będziemy sprzedawać do końca lipca przy naszej remizie w Sławacinku– zapowiada koordynatorka. – Mamy trzy wielkości kubeczków. Ceny zaczynają się od 4 zł, ale często dostajemy więcej– cieszy się pomysłodawczyni.

Do drużyny należy prawie 60 młodych osób z terenu miasta i gminy.