Młodzieży się spodoba. Koszykówka popularna w USA na bialskim osiedlu

A wszystko w sąsiedztwie placu zabaw i istniejącego już boiska wielofunkcyjnego. Niedaleko jest też skatepark. Ten teren na osiedlu Pieńki stanie się rajem dla młodzieży, bo miasto szuka teraz wykonawcy budowy boiska do gry w koszykówkę 3x3. To rodzaj koszykówki ulicznej rozgrywanej właśnie na osiedlowych działkach, często mniejszych od standardowej przestrzeni do gry w kosza. Każda drużyna składa się z 3 graczy, dlatego „streetball” nazywa się też koszykówką 3x3.

Wiadomo, że boisko ma mieć elastyczną, polipropylenową nawierzchnię o wymiarach 15 metrów długości i 11 metrów szerokości. Do tego kosz i 3-metrowe piłkochwyty. Pole gry będzie wyznaczone różnymi kolorami. W pakiecie będzie też zegar czasu gry oraz tablica wyników. Ratusz zabezpieczył na ten cel w tegorocznym budżecie 50 tys. zł.

Firma, która wygra przetarg, będzie miała 4 miesiące na realizację inwestycji.