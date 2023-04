Na pasażerów pociągu spadł sufit. PKP Intercity: "Jest nam przykro"

Pociągiem „Niemcewicz” ze stolicy podróżowało sporo ludzi, głównie studentów. Na święta do swoich rodzin wracali mieszkańcy Białej Podlaskiej, Terespola, Łukowa czy Siedlec. Za ponad 2– godzinną podróż do Białej Podlaskiej trzeba zapłacić ok. 20 zł w wagonie drugiej klasy. Niektórzy pasażerowie na długo ją zapamiętają.

„(…) na podróżnych zawalił się dziś sufit. PKP Intercity nie zapomnijcie podwyższyć cen biletów za takie dodatkowe atrakcje” – napisała na Twitterze internautka, dodając do tego nagranie, które wszystko dokumentuje. „Jedna dziewczyna oberwała w bark, tam byli ludzie, bo nie było wolnych miejsc siedzących” – pisała jeszcze pasażerka.