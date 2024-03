Na poligonie w Drawsku Pomorskim zginął żołnierz z bialskiego garnizonu

W Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych w Drawsku Pomorskim rozegrały się we wtorek makabryczne sceny. —Na dwóch żołnierzy najechał pojazd gąsienicowy. Niestety, w wyniku wypadku jeden z poszkodowanych zmarł. Drugi był reanimowany i śmigłowcem został przetransportowany do szpitala w Szczecinie — potwierdza major Tomasz Zygmunt z Żandarmerii Wojskowej w Szczecinie. Byli to żołnierze na co dzień służący w Batalionie Zmechanizowanym z Białej Podlaskiej.

- Na miejscu zdarzenia trwają czynności procesowe pod nadzorem śledczych z działu do spraw wojskowych. Ustalenia są w toku – zaznacza major Zygmunt. Na razie, nie wiadomo, jak doszło do wypadku. Manewry w Drawsku odbywały się w ramach zaplanowanego podstawowego szkolenia i nie były związane z trwającymi ćwiczeniami Dragon-24.

Bialski garnizon podlega pod 1. Warszawską Brygadę Pancerną. Docelowo, ma tu służyć ponad 2 tys. żołnierzy.