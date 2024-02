Naczelnik gabinetu prezydenta dostał misję w pogotowiu

Zwolniło się miejsce w Radzie Społecznej tej jednostki. Skończyła się bowiem kadencja poprzedniego przedstawiciela wojewody lubelskiego, Ryszarda Szczygła, radnego sejmiku. I Krzysztof Komorski zgłosił do składu Sosnowskiego, bliskiego współpracownika prezydenta Michała Litwiniuka (PO). „To ogromny wyraz zaufania oraz nobilitacja do działania dla dobra mieszkańców naszego regionu” – przyznaje w mediach społecznościowych naczelnik gabinetu prezydenta, który w kwietniowych wyborach ma być jednym z kandydatów Koalicji Obywatelskiej do sejmiku województwa.

Póki co, zachęca mieszkańców do zgłaszania uwag dotyczących pracy pogotowia. Tą instytucją podlegającą marszałkowi Jarosławowi Stawiarskiemu od sierpnia ubiegłego roku kieruje Igor Dzikiewicz (PiS), wcześniej szef WORD–u w Białej Podlaskiej.

Z kolei, przewodniczącym rady pozostaje Dariusz Litwiniuk (PiS), kierownik filii Urzędu Marszałkowskiego. A oprócz niego, w tym gremium zasiadają jeszcze: Jerzy Rębek (PiS), burmistrz Radzynia Podlaskiego; Artur Kozioł, dyrektor bialskiego szpitala i Karol Sudewicz, miejski radny z PiS.