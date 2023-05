Nawet minister nie pomógł. Medycyny na uczelni nie będzie w tym roku

To Akademia Bialska Nauk Stosowanych im. Jana Pawła II (dawna PSW) ma takie ambitne plany.

– Cały czas czynimy starania o uruchomienie kierunku lekarskiego, ale w tym roku nie złożymy wniosku do ministerstwa – przyznaje Jowita Grochowiec, dyrektor gabinetu rektora. Nie wiadomo też, kiedy dokładnie to może nastąpić. Natomiast, taki wniosek do resortu składa się nie później niż 6 miesięcy przed planowanym rozpoczęciem prowadzenia studiów.

Uczelnię dopinguje w tym temacie sam minister edukacji, Przemysław Czarnek.

– Jestem zwolennikiem takich kierunków na jak największej liczbie uczelni. Zresztą, to przepisy mojego autorstwa otwierają taka możliwość – mówił dziennikarzom podczas ostatniej konwencji PiS w Białej Podlaskiej szef resortu. – W Polsce brakuje 60 tys. lekarzy i te braki kadrowe można tylko w ten sposób uzupełnić – uważa Czarnek. Jednocześnie przyznaje, że kształcenie przyszłych medyków nie jest prostym procesem. – To ciężka praca, bo trzeba przygotować kadrę i infrastrukturę. A ci, którzy się temu sprzeciwiają nie mają pojęcia, że wyrządzają szkodę społeczeństwu – kwituje minister.

Bialska uczelnia jak na razie oferuje studentom okołomedyczne kierunki, m.in. pielęgniarstwo, ratownictwo medyczne, dietetykę czy fizjoterapię. A od ubiegłego roku również położnictwo. Akademia uruchomiła ten kierunek we współpracy z Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym.

Niedawno, Katolicki Uniwersytet Lubelski poszerzył swoją ofertę o medycynę właśnie. Od nowego roku akademickiego, takie studia uruchomione zostaną również w Siedlcach, czyli niecałe 60 kilometrów od Białej Podlaskiej.

Obecnie, przyszli lekarze mogą studiować na 24 uczelniach, 19 publicznych i 5 prywatnych.