Nowe rondo bez nazwy. Ale propozycja od stowarzyszenia już jest

Wraz z budową kilometrowego odcinka dwupasmówki na skrzyżowaniu z ulicą Żeromskiego powstało rondo turbinowe. Od czasu oficjalnego otwarcia inwestycji w czerwcu, rondo pozostaje bez nazwy. - Najstarsze bialskie stowarzyszenie złożyło do mnie wniosek o nadanie rondu nazwy Koła Bialczan. Złożę do rady miasta projekt uchwały w tej sprawie- zapowiada prezydent Michał Litwiniuk (PO).

Koło istnieje od 1922 roku. Zajmuje się m.in. coroczną kwestą na renowację zabytkowych pomników. W ubiegłym roku, z inicjatywy stowarzyszenia w Białej Podlaskiej odsłonięto pomnik aktora Romana Kłosowskiego.

Radni najprawdopodobniej zajmą się tym na sesji po wakacjach. Przypomnijmy, że w pobliżu, na skrzyżowaniu ulic Żeromskiego i Podmiejskiej również jest rondo, które w 2022 roku stało się rondem Bialczanek.

Ulica Żeromskiego, która prowadzi do obu tych rond doczeka się przebudowy. Obecnie, do końca września trwa projektowanie odcinka od ulicy Nowej, aż do Wereszki. Oprócz nowej nawierzchni, droga zyska chodniki po obu stronach.