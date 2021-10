Nowy akademik bialskiej uczelni. Pokoje są nie tylko dla studentów [ZDJĘCIA]

Akademik powstał w 16 miesięcy za gmachem głównym uczelni, na działce, gdzie kiedyś znajdował się basen "Biawena". W pięciokondygnacyjnym obiekcie znalazło się 100 miejsc i jak się okazuje nie tylko dla studentów. – Również dla pracowników. Mamy zasadę, że zatrudniamy najzdolniejszych studentów, którzy kończą studia. Chcemy ich przyciągnąć tym, że mają możliwość zamieszkania w akademiku. A dla młodych to duża atrakcja – przekonuje prof. Jerzy Nitychoruk, rektor Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II.

Akademik jest już zasiedlony, także przez studentów z zagranicy. – Warunki są tak nowoczesne, że byłam w szoku jak tu pierwszy raz weszłam – przyznaje Julia, która na studia do Białej Podlaskiej przyjechała z Białorusi.

– W pokoju mamy lodówkę, kuchenkę mikrofalową. Łazienka też jest piękna. A poza tym, to kilka kroków od uczelni – chwali studentka pierwszego roku pielęgniarstwa.

Na czterech kondygnacjach znajdują się pokoje, natomiast na parterze będą sale dydaktyczne. – Będą to pomieszczenia przeznaczone dla studentów położnictwa. To nowy kierunek, który uruchomimy w marcu przyszłego roku – zapowiada rektor. Jego zdaniem, zapotrzebowanie jest duże. – Wiemy, że bialski szpital za 2/3 lata może mieć problem z położnymi. Wiemy też, że chętnie przyjmie naszych studentów. Zresztą, inne szpitale w okolicy również – podkreśla prof. Nitychoruk. W salach znajdą się m.in. centra symulacji medycznej.

Budynek posiada instalacje energii odnawialnej. – To m.in. panele fotowoltaiczne, które produkują prąd na potrzeby obiektu. Instalacje zostały umieszczone na elewacji – mówi Eugeniusz Izdebski, prezes bialskiej firmy Budomex, która odpowiadała za inwestycję. – Kolejne rozwiązanie to pompy ciepła. Zastosowaliśmy też ogrzewanie podłogowe i wentylację – zaznacza Izdebski. Dzięki tym innowacjom, studenci mają zapłacić mniej za zakwaterowanie. Teraz, miesięczna opłata za miejsce w pokoju dwuosobowym to 430 zł.

Przypomnijmy, że pierwszy akademik PSW ze 186 pokojami został oddany do użytku w 2012 roku.

Niewykluczone, że już niebawem uczelnia stanie się "bialską akademią nauk stosowanych". Takie możliwości daje znowelizowana niedawno ustawa o szkolnictwie wyższym. Władze skierowały już stosowny wniosek do resortu. Obecnie, kształci się tu 2100 studentów na 18 kierunkach, w tym ponad 350 obcokrajowców, głównie z Białorusi i Ukrainy.

Budowa i wyposażenie akademika pochłonęły ponad 19 mln zł.