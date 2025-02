Obudziła się w nim pasja ogrodnika. Szkoda tylko że do konopi

Z ustaleń policjantów wynikało, że 48-letni mieszkaniec powiatu bialskiego może w domu uprawiać konopie indyjskie. Funkcjonariuse postanowili to sprawdzić. Razem z nimi był pies wyszkolony do szukania narkotyków.

– W trakcie przeszukania poszczególnych pomieszczeń funkcjonariusze ujawnili rośliny w różnej fazie wzrostu. Niektóre z nich sięgały niemal metr wysokości. Dodatkowo w mieszkaniu funkcjonariusze ujawnili susz roślinny. Po przeprowadzeniu wstępnego badania potwierdzili, że jest to marihuana – informuje nadkomisarz Barbara Salczyńska-Pyrchla z bialskiej policji.

Narkotyki zabezpieczono, a mężczyzna trafił do policyjnego aresztu. 48-latek przyznał się do winy. O jego losie zadecyduje sąd. Zgodnie z Ustawą o Przeciwdziałaniu Narkomanii grozi mu do 3 lat więzienia.