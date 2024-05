Pierwsza sesja i pierwsza zapowiedź nowego przewodniczącego

Został nim Robert Woźniak, który był jedynym zgłoszonym kandydatem do tej funkcji. W tajnym głosowaniu poparło go 14 radnych, a 8 wstrzymało się od głosu.

– Jestem otwarty na propozycje. To będzie inna rada niż ta poprzedniej kadencji -zapowiedział tuż po wyborze Woźniak, który startując do rady z komitetu prezydenta zdobył 1059 głosów. Na co dzień pracuje jako nauczyciel wychowania fizycznego. – Z pewnością będzie więcej spotkań radnych, również poza komisjami i sesją, tak by pracować nad projektami uchwał. Na sesje zostawimy tylko merytoryczną dyskusję – podkreśla nowy przewodniczący, który w radzie miasta zasiada od 2014 roku.

W poprzedniej kadencji, do kwietnia 2022 roku był wiceprzewodniczącym rady, ale na skutek wniosku radnych Zjednoczonej Prawicy został odwołany. A jego miejsce zajął wówczas Marek Dzyr (klub PiS).

Przy stole prezydialnym jako wiceprzewodniczący zasiądą z kolei Dariusz Litwiniuk z PiS i Mariusz Michalczuk z klubu prezydenta.

W poniedziałek radni złożyli ślubowanie. W tym 23-osobowym gremium pojawiło się 11 nowych twarzy. Przypomnijmy, że komitet Litwiniuka zdobył 12 mandatów, 9 wywalczył PiS, a 2 klub radnych Adama Chodzińskiego. Do rady w ogóle nie dostał się klub Białej Samorządowej, który w poprzedniej kadencji miał 4 swoich reprezentantów, m.in. Bogusława Broniewicza jako przewodniczącego.

- To było pięć lat świetnych doświadczeń. Postawiliśmy wysoko poprzeczkę, ale tempa rozwoju nie zwolnimy- obiecuje z kolei prezydent Michał Litwiniuk (PO), który również zabrał głos podczas pierwszej sesji nowej kadencji. W pierwszej turze zdobył ponad 53 proc. poparcia wyborców.

- Towarzyszy mi optymizm, bo te wybory przeniosły pewien orzeźwiający powiew refleksji. Wiemy jakich zachowań oczekują mieszkańcy. Wyborczy werdykt to drogowskaz w jakim kierunku powinniśmy iść, jeśli chodzi o relacje pomiędzy radą a prezydentem- ocenia Litwiniuk. – Możemy zbudować szeroki konsensus do odpowiedzialnych decyzji, również w sprawach niepopularnych- stwierdza prezydent.

Do tej pory jego zastępcą był Maciej Buczyński, ale 14 maja obejmuje stanowisko szefa bialskiej delegatury Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego. Na razie, Litwiniuk nie ogłosił kto zajmie miejsce Buczyńskiego.