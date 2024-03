Pijany 18-latek zakończył jazdę w rowie

Do zdarzenia doszło wczoraj po godz. 16.30 w miejscowości Łukowisko w gminie Międzyrzec Podlaski. Z ustaleń policji wynika, że 18-letni kierowca nie dostosował prędkości do warunków na drodze, przez co w trakcie wyprzedzania zderzył się z jadącym w tym samym kierunku Seatem. Młody kierowca uderzył w barierkę i wpadł do rowu wypełnionego wodą. Żaden z kierowców nie ucierpiał.

Funkcjonariusze zbadali trzeźwość uczestników wypadku. Kierowca Seata był trzeźwy, jednak okazało się, że 18-latek miał w organizmie ponad 1,6 promila alkoholu. Mercedes został wyciągnięty z rowu i przewieziony na policyjny parking, w celu zabezpieczenia na poczet przyszłej kary.

- Wyjaśniamy wszystkie okoliczności sprawy oraz przypominamy, że kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości zagrożone jest karą do 3 lat pozbawienia wolności. Kierowca, który wsiada za kierownicę auta „na podwójnym gazie” musi się również liczyć ze świadczeniem pieniężnym na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej w kwocie nie mniejszej niż 5 tysięcy złotych, a także orzeczeniem przez sąd zakazu kierowania pojazdami na minimum 3 lata – informuje nadkomisarz Barbara Salczyńska-Pyrchla z KMP w Białej Podlaskiej.

Pijany kierowca odpowie również za spowodowanie kolizji drogowej. Nadkomisarz Salczyńska-Pyrchla przypomina również, że w związku z nowymi przepisami, samochód kierowcy mającego w organizmie 1,5 promila będzie zabezpieczany przez policję.