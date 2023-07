Po wakacjach uczniów przywita nowy sprzęt

– To nauczyciele i uczniowie zdecydują, jak będą chcieli wykorzystać ten sprzęt. Razem to skonsultujemy – przyznaje Ireneusz Szubarczyk, dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego im. J.I. Kraszewskiego w Białej Podlaskiej. To tu trafiły nowoczesne urządzenia firmy Amazon. Przekazało je Ministerstwo Edukacji i Nauki. – To jest darowizna. I LO jest pierwszą szkołą w mieście, która otrzymuje taki sprzęt– zaznacza Mateusz Rafał, dyrektor centrum transformacji cyfrowej w resorcie, zresztą absolwent tej szkoły. – Liczymy, że te narzędzia przydadzą się w procesie dydaktycznym.

O taki sprzęt zabiegał dyrektor. – Technologia stwarza nowe możliwości. Być może pewnych przedmiotów należy uczyć inaczej. Tak, by codzienna edukacja była jeszcze efektywniejsza. Poza tym jako szkoła chcemy inspirować uczniów– zaznacza Szubarczyk. W każdej sali lekcyjnej znajduje się komputer stacjonarny, rzutnik i dostęp do internetu. – Cieszę się, że dostaliśmy po 30 urządzeń, bo to wystarczy dla każdego ucznia w klasie– dodaje dyrektor.

Dominika jako pierwsza mogła we wtorek wypróbować nowe tablety. – Dobrze, że szkoła się rozwija, bo teraz z nową technologią mamy do czynienia na każdym kroku. Właściwie sam smartfon daje nieograniczone możliwości– zauważa trzecioklasistka. – W liceum jeszcze takiego sprzętu nie było, zastanawiam się, jak nauczyciele to wykorzystają/

Dyrektor liczy tu na kreatywność. – Wiem, że nasza kadra wykorzystuje zasoby Internetu podczas zajęć, ale z pewnością nie mogą one przysłaniać procesu dydaktycznego, czyli dialogu z uczniem. Potrzebna jest rozwaga– uważa Szubarczyk.

W „kraszaku” kształci się 800 młodych ludzi i to ta szkoła wciąż należy do najpopularniejszych w mieście. – To dobra młodzież, która przychodzi do nas z określonymi, ambitnymi planami na przyszłość. A my staramy się im zapewnić jak najlepsze możliwości startu na wyższe uczelnie. Wyniki egzaminów pokazują, że dobrze nam to wychodzi– podkreśla dyrektor. W jego ocenie, uczniowie dobrze czują się w placówce. – Szkoła ma nie być obowiązkiem, ale przyjemnością– dodaje.

Liceum oferuje młodzieży m.in. klasy dwujęzyczne, które w przyszłości mają być wstępem do matury międzynarodowej. Takiej możliwości, póki co nie ma w żadnej ze szkół w Białej Podlaskiej.