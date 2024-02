Po większych opadach wokół ronda robi się bajoro. To się zmieni dzięki autostradzie?

O takich drogowych planach prezydent Michał Litwiniuk (PO) mówił kilka dni temu przy okazji wizyty wojewody lubelskiego Krzysztofa Komorskiego w Białej Podlaskiej.

– Planujemy układ drogowy tak, by zoptymalizować ruch z autostrady do miasta. Już powstał dwupasmowy odcinek ulicy Janowskiej i nowe rondo turbinowe – przypomniał wówczas Litwiniuk. Wszystko dlatego, że najprawdopodobniej w 2025 roku mieszkańcy Białej Podlaskiej pojadą autostradą A2 do Warszawy i samorząd już chce odpowiednio przygotować do tego miejskie drogi. Stąd m.in. kontynuacja dwupasmowej formy ulicy Janowskiej,

Urzędnicy właśnie ogłosili przetarg na to zadanie. Z programu funkcjonalno–użytkowego wynika, że jezdnia będzie miała 3,5 metra szerokości. Chodzi o odcinek od ronda Żołnierzy Wyklętych do skrzyżowania z ulicą Jana III Sobieskiego. To istniejące już rondo ma być przebudowane na turbinowe. Podobne rozwiązanie powstanie na tym drugim skrzyżowaniu. W planach jest też budowa 80 metrów nowej ulicy prowadzącej do ulicy Aliny Fedorowicz oraz przebudowa tej pod wiaduktem, która biegnie m.in. do stacji paliw.

Wykonawca zajmie się również rozbudową kanalizacji deszczowej na skrzyżowaniu z ulicą Jana III Sobieskiego. Dotychczas wygląda to tak, że po większych opadach, teren zamienia się w bajoro, a kierowcy mają tu problem z przejazdem. Przy poszerzonej ulicy pojawią się chodniki i ścieżki rowerowe. Ale wiązać się to będzie z wycinką 9 drzew, które rosną przy tym odcinku Janowskiej.

Firma, który wygra przetarg będzie miała 18 miesięcy na realizację inwestycji. Wszystko ma pochłonąć 12, 5 mln zł. Samorząd ma już w kieszeni 8 mln zł dotacji z Polskiego Ładu.

Przebudowy wymaga też sam wiadukt nad drogą krajową numer 2 w ciągu tej ulicy. Ale w tej kwestii potrzebne są uzgodnienia z GDDKiA i z marszałkiem województwa lubelskiego.