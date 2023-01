Lubelskie. Wygląda jak większy garaż, a to będzie nowy posterunek policji

Samorząd zabiegał o to od kilku lat, bo w przeszłości komisariat tu istniał. Posterunek za 4 mln zł ma stanąć w samum centrum miejscowości przy ulicy Włodawskiej. Gmina wzięła na siebie również koszty dokumentacji.

Teraz przyszedł czas na ważny krok – podpisanie umowy. Budową ma się zająć się firma Unihouse z Bielska Podlaskiego. – Inwestycja będzie realizowana w trybie „zaprojektuj i wybuduj”. W pierwszej kolejności powstanie kompletna dokumentacja projektowa. A następnie przewidziana jest budowa – zapowiada komisarz Barbara Salczyńska–Pyrchla, rzeczniczka bialskiej policji.

Posterunek będzie konstrukcją modułową. To oznacza, że gotowe elementy będą montowane na miejscu w Piszczacu.

Planowane są dwa obiekty, jeden administracyjny, a drugi garażowy. Do końca tego roku powinny być już gotowe.

W posterunku służbę pełnić będzie 8 policjantów. Do tej pory teren Piszczaca podlegał pod komisariat w Terespolu. Ale zdaniem wójta Kamila Kożuchowskiego liczba zdarzeń jest na tyle duża, że policja powinna być bliżej mieszkańców, tak by szybciej reagować. Zarówno do Białej Podlaskiej, jak i Terespola z Piszczaca jest ponad 20 kilometrów.

W sumie, w powiecie bialskim Policja będzie już obecna w siedmiu miejscowościach.