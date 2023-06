Pomysł na miasto? Zgłoś go do budżetu obywatelskiego

Od wtorku do 10 lipca. Taki czas mają wszyscy chętni, by złożyć swój pomysł na miasto. W tym roku do rozdania jest 2,4 mln zł. Nowością będzie tak zwany „zielony budżet”, czy wszelkie proekologiczne propozycje. Projekty muszą się zmieścić w kwocie do 50 tys. zł. Mogą to być nasadzenia roślinności, łąk kwietnych czy budowa infrastruktury dla ptaków.

W dalszym ciągu propozycje mieszkańców będą podzielone na trzy kategorie: małe, średnie, duże. „Projekty duże i średnie mogą dotyczyć wszystkich zadań własnych gminy albo powiatu z zastrzeżeniem, że muszą być to zadania inwestycyjne takie jak m.in.: modernizacja, budowy bądź przebudowy infrastruktury” – przypominają urzędnicy.

Na wybrane pomysły będą również mogły głosować osoby małoletnie, ale za zgodą rodzica lub opiekuna. Autorzy projektów będą musieli zebrać 20 głosów poparcia pod swoją propozycją. W przypadku negatywnej oceny projektu, autor będzie mógł się odwołać w ciągu pięciu dni.

W formularzu zgłoszenia pomysłu do budżetu obywatelskiego trzeba będzie podać opis, lokalizację, a także wstępny kosztorys. Z kolei w karcie do głosowania, numer PESEL nie będzie potrzebny, co było wcześniej praktykowane w Białej Podlaskiej. Wystarczą imię i nazwisko oraz adres zamieszkania głosującego.

Te zmiany to efekt m.in. petycji Andrzeja Halickiego, doktora nauk prawnych. – Praca obywatelska ma sens, ponieważ kilkanaście propozycji zmian budżetu, które złożyłem do władz miasta znalazło odzwierciedlenie w tej edycji–cieszy się Halicki. – Żałuję jednak rezygnacji od zaakceptowanej początkowo przez władze miasta corocznej ewaluacji budżetu polegającej na zebraniu informacji od mieszkańców o ocenie danej edycji. Niemiej jednak, jest to nowoczesny model, czyli taki na jaki zasługują mieszkańcy – uważa autor wielu petycji.

Po zgłaszaniu projektów, urzędnicy będą je oceniać. Głosowanie odbędzie się na przełomie sierpnia i września, a wyniki będą znane do 4 października.