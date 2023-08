Poszukiwana przez Interpol oszustka wpadła w Białej Podlaskiej

Lublin: Jest wniosek o mobilny punkt odbioru elektrośmieci w dzielnicy Dziesiąta

Radny Piotr Choduń poprosił prezydenta Lublina Krzysztofa Żuka, by Ratusz wyznaczył miejsce, w którym co miesiąc w dzielnicy Dziesiąta mieszkańcy mogliby oddać zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny. Wszystko wskazuje na to, że radny dopnie swego.